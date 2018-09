Samb, falsa partenza Gomez porta in vantaggio il Renate

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - La lunga attesa è terminata. Dopo un’estate torrida, caratterizzata da

ricorsi, controricorsi e continui rinvii sulla data d’inizio, torna in campo la Serie C. Posticipate a martedì (ore

20.30) Pordenone-Fano e Triestina-Vis Pesaro, tra le marchigiane c’è attesa per il debutto della Samb che

affronta oggi (ore 16.30, al Riviera delle Palme) il Renate allenato dall’ex Fano Brevi. Dopo le qualificazioni

ai playoff delle ultime due stagioni, i rossoblù provano ad alzare l’asticella affidandosi a un tecnico affamato

di vittorie come Giuseppe Magi e alle potenzialità di una rosa in gran parte rinnovata. Per la prima di

campionato il tecnico pesarese dovrà rinunciare a Ilari e Biondi, fermati dalle squalifiche ereditate dalla

scorsa stagione, oltre a Brunetti e Panaioli, fermati da guai fisici. In porta giocherà Sala, mentre la linea a

quattro difensiva sarà composta da Rapisarda, Zaffagnini, Miceli e Cecchini. A centrocampo il regista sarà la

promessa Bove, con capitan futuro Gelonese e Signori interni, mentre Russotto e Calderini supporteranno la

punta centrale Stanco. L’unico precedente tra Samb e Renate è recentissimo e risale al 4 marzo 2018: i

rossoblù si imposero 2-0 sotto la pioggia battente e su un terreno ai limiti della praticabilità con i sigilli di

Stanco ed Esposito.



SAMB - RENATE 0-1



Avvio di gara equilibrato al Riviera con la Samb che cerca di rendersi pericolosa senza però creare occasioni da gol nitide. Il Renate è squadra solida, lo dimostra subito: contiene bene e poi riparte riuscendo al 29' a passare in vantaggio grazie a Gomez che di testa sfrutta alla grande un cross con il contagiri di Simonetti. Gelato il Riviera.

