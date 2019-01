SAN BENEDETTO - Di nuovo in campo. Un'altra puntata oggi dell'avvincente campionato di serie C che non finisce mai di regalare sorprese e situazioni nuove. Giocano in casa Fermana e Samb, impegni esterni per Vis Pesaro e Fano. In campo alle 14,30 Fermana, Samb e Vis con i canarini che al "Recchioni" affrontano per rendere ancora più frizzante la propria classifica il Renate. Ha voglia di tre punti e proseguire l'operazione risalita la Samb che al Riviera affronta la Giana Erminio mentre la Vis Pesaro sarà di scena al "Liberati" di Terni, stadio in cui il Fano proprio una settimana fa ha centrato un exploit che poi è costato la panchina al mister. A proposito dei granata, i granata alle 18,30 saranno impegnati a Imola decisi a cancellare il brutto stop patito in casa contro io Sudtirol dopo l'exploit di Terni.

