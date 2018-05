FIRNZE - C'è il Cosenza per la Samb. Pochi minuti fa il verdetto con il sorteggio dei quarti di finale dei playoff di serie C, nel quale entrano in gioco le seconde squadre classificate dei rispettivi gironi, ovvero Siena, Sudtirol e Catania.



Ecco i quattro accoppiamenti, con gare di andata e ritorno in base al piazzamento ottenuto in stagione: la prima partita mercoledì 30 maggio, il ritorno domenica 3 giugno a campi invertiti.





Viterbese-Sudtirol

Feralpisalò-Catania

Reggiana-Robur Siena

Cosenza-Sambenedettese



Definita anche la griglia delle semifinali con la vincente della sfida tra Cosenza e Samb che se la vedrà con la vincente di Viterbese-Sudtirol, quindi l'altro accoppiamento tra la vincente di Feralpi Salò-Catania che sfiderà la vincente di Reggiana-Siena.

