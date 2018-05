Samb, 5000 tifosi per l'assalto al Piacenza Serve la vittoria

SAN BENEDETTO - E' la notte della verità, è la notte della Samb. Ma serve una vittoria - con qualsiasi risultato - per proseguire l'avventura playoff. Sconfitti per 2-1 a Piacenza domenica scorsa, in virtù del miglior piazzamento nella stagione regolare anche se in gironi diversi, la Samb stasera passerà il turno anche nel caso in cui il Piacenza (esempio 4-3) segnasse più gol in trasferta. Ma bisogna vincere. E allora Moriero potrebbe anche passare dal 3-5-2 di Piacenza al 4-3-3 con Bellomo in campo dopo aver scontato la squalifica in un tridente offensivo che dovrebbe essere formato da Di Massimo (a destra), Valente (a sinistra) con Miracoli punta centrale. Attesi al Riviera delle Palme oltre cinquemila tifosi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA