Sampdoria-Fiorentina: dalle 19 La Diretta Blucerchiati a caccia del secondo posto

Si gioca a Marassi il recupero della prima giornata tra Sampdoria e Fiorentina, rinviato ad Agosto per i tragici fatti del ponte Morandi di Genova. Ad affrontarsi due squadre in buona salute che, nonostante la gara in meno, hanno il terzo e quarto attacco del campionato. I liguri dopo la sconfitta di Udine hanno battuto nettamente Napoli e Frosinone portandosi a ridosso del gruppo di testa, i toscani dopo la severa lezione impartita al Chievo hanno superato di misura l'Udinese e perso a Napoli.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI:

SAMPDORIA:

FIORENTINA:

© RIPRODUZIONE RISERVATA