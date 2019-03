Sampdoria-Milan: 1-0 La Diretta Donnarumma sbaglia, Defrel segna

Va in scena a Marassi il match serale del sabato, 29esima giornata di Serie A: ospite della Sampdoria è il Milan, che vuole liberarsi dalle scorie post derby di quindici giorni fa dopo la sconfitta per 2-3 subita dall'Inter. I blucerchiati vengono dallo spettacolare successo di Sassuolo della 28esima giornata che ha consentito loro di salire a 42 punti in graduatoria, mentre i rossoneri cercano la vittoria per mantenere saldo il quarto posto occupato da dopo la sconfitta contro i cugini.



Meno prolifica e decisamente più guardinga la squadra di Giampaolo sul campo di Marassi: 21 gol contro i 28 segnati in trasferta e 11 gol subiti contro i 27 marcati dagli avversari della Sampdoria quando affrontata lontano da Genova; ben 21 dei 49 gol totali dei liguri sono stati messi a segno dal bomber Fabio Quagliarella. Nello scorso campionato netta vittoria dei padroni di casa, alla sesta giornata, 2-0 grazie alle reti firmate da Duvan Zapata e dall'ex Inter Ricky Alvarez.

