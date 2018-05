SAN BENEDETTO - Cresce l'attesa per la doppia sfida tra Cosenza e Samb, valevole per i quarti di finale dei playoff

nazionali. La prima gara si giocherà mercoledì prossimo, alle ore 20,30, in terra calabrese, mentre la seconda si disputerà domenica 3 giugno, sempre alle ore 20,30, al Riviera delle Palme. In caso di parità di punteggio e di differenza reti nei due incontri, accederà alle semifinali la Samb che è meglio posizionata (terzo posto nel girone B) rispetto al Cosenza (quinto posto nel girone C) nella regular season. Chi passerà il turno affronterà, sempre in doppia sfida, la vincente tra la Viterbese ed il Sudtirol. Per il match di mercoledì del San Vito sono stati venduti circa 3.500 biglietti, di cui circa 100 sono stati acquistati dai tifosi della Samb. Il tecnico Moriero potrebbe contare sul recupero in

extremis del fantasista Vittorio Esposito, mentre nel Cosenza sono in dubbio le presenze del difensore Manuel Pascali e dell'attaccante francese Alain Baclet.





© RIPRODUZIONE RISERVATA