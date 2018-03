SAN BENEDETTO - È in corso di svolgimento a San Benedetto del Tronto la settima e ultima tappa dell'edizione numero 53 della Tirreno-Adriatico. Le partenze si stanno susseguendo dalla spettacolare cornice del Molo Sud e via via i ciclisti stanno percorrendo i 10 km della cronometro finale. Il percorso si snoda sul lungomare fino a Porto d'Ascoli e ritorno. I primi due corridori in classifica generale sono divisi da soli tre secondi e partiranno rispettivamente alle 15.46 (Damiano Caruso, secondo) e alle 15.48 (Michal Kwiatowski, leader.





Che festa a San Benedetto: l'edizione n. 53 della corsa dei due mari è stata vinta da Michal Kwiatkowski, il primo polacco ad aggiudicarsi la classifica finale di questa corsa. Secondo posto per Damiano Caruso che ha indossato per due giorni la maglia di leader della classifica, al terzo posto il gallese Geraint Thomas che scalza dal podio Mikel Landa che termina la corsa in sesta posizione davanti al secondo migliore italiano, Davide Formolo.



La crono di San Benedetto è stata vinta dall'australiano della Bmc Rohan Dennis che con 11'14" ha coperto il 10 km del tracciato, quinto Gianni Moscon a 12".



ORDINE DI ARRIVO DELAL CRONO: 1. Rohan Dennis (Bmc, Aus) 10 km in 11'34"; 2. Jos Van Emden (Ola) a 4"; 3. Jonathan Castroviejo (Spa) a 8"; 4. Pedersen (Dan) a 8"; 5. MOSCON a 12"; .



CLASSIFICA FINALE: 1. Michal Kwiatkowski (Sky, Pol) in 25.32'56"; 2. Caruso a 24"; 3. Geraint Thomas (Gb) a 32"; 4. Benoot (Bel) a 1'06"; 5. A. Yates (Gb) a 1' 10".

