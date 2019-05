Campionato finito, ecco i playoff. Due le squadre marchigiane in gara con strada in salita però per Samb e Fermana con i rossoblù di Magi e i canarini di Destro oggi impegnati in trasferta e con l'obbligo di vincere per centrare la qualificazione e proseguire l'avventura.





SUDTIROL - SAMB 1-0



Reti bianche alla fine del primo tempo tra Sudtirol e Samb con le squadre che si sono eequivalse mentre il match della Fermana al Brianteo contro il Monza avrà inizio alle 18.30.



Nella ripresa mentre la Samb prova ad accelerare i ritmi ecco il gol che lancia il Sudtirol e che complica notevolmente i piani della Samb: al 71' il gol di Morosini e Suditirol in vantaggio 1-0. Ce la mette tutta la samb ma ogni sforzo è vano, la stagione della squadra del presidente Fedeli finisce qui.

© RIPRODUZIONE RISERVATA