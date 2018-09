ANCONA - Iniziata alle 15.30 la quarta giornata del campionato di Eccellenza: il Tolentino sta vincendo 1-0 in casa contro il Fossombrone e insegue la quarta vittoria consecutiva. La rete è stata realizzata da Boutlata. Il Sassoferrato Genga, l’unica altra squadra a punteggio pieno, sta pareggiando 0-0 a Bellocchi di Fano contro l’Atletico Alma. Biagio Nazzaro-Fabriano Cerreto e Marina-Pergolese sono sul risultato di 1-1, mentre il Grottammare conduce 1-0 in casa del Servigliano. È invece volato sul 2-0 il Porto d’Ascoli in casa del Montefano, mentre stanno vincendo 1-0 l’Atletico Gallo contro il Portorecanati e l’Urbania a Camerano.



Occhio a Valerio Terriaca, attuale CR7 dei dilettanti. L’attaccante romano del Tolentino è per il momento l’unico ad aver sempre segnato almeno un gol in ognuna delle quattro partite ufficiali disputate finora tra campionato e Coppa. Sgomma anche Sulayman Suwareh, attaccante gambiano classe ‘99 del Monticelli, sempre a segno nelle prime tre giornate di campionato, sebbene il suo 3 su 3 non abbia prodotto finora alcun punto in classifica.



Eccellenza 4ª giornata (ore 15.30): Atletico Alma-Sassoferrato Genga 0-0; Atletico Gallo-Portorecanati 1-0; Biagio Nazzaro-Fabriano Cerreto 1-1; Camerano-Urbania 0-1 (Bozzi); Marina-Pergolese 1-1 (Carsetti, Lattanzi); Montefano-Porto d’Ascoli 0-2; Porto Sant’Elpidio-Monticelli 0-0; Servigliano Lorese-Grottammare 0-1 (Ciabuschi); Tolentino-Fossombrone 1-0 (Boutlata).



Classifica: Tolentino 12, Sassoferrato Genga 10, Fabriano Cerreto 8, Urbania 8, Atletico Gallo 7, Marina 7, Grottammare 6, Porto Sant’Elpidio 6, Pergolese 5, Camerano 4, Fossombrone 4, Porto d’Ascoli 4, Portorecanati 4, Servigliano Lorese 4, Atletico Alma 3, Biagio Nazzaro 3, Monticelli 1, Montefano 0.



