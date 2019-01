Sassuolo, gol e bel gioco. Cagliari ko per 3-0

Quattro mesi dopo, il Sassuolo torna a vincere al Mapei. Non ci riusciva dal 21 settembre, 3-1 all’Empoli, doma i sardi già nel primo tempo e poi controlla, chiudendo sul 3-0 e, come a San Siro, resta inviolato.

“Noi vogliamo un Cagliari d’attacco”, urla il centinaio di tifosi isolani. Quasi rimpiangono Rastelli, adesso alla Cremonese e troppo offensivo, al punto che subiva valanghe di gol.



L’avvio è rossoblù, su corner di Cigarini il solito Faragò devia in anticipo sul primo palo, Consigli blocca.

Il vantaggio emiliano è alla prima occasione, sinistro da fuori di Berardi, Cragno respinge corto, errore non degno di un portiere nel giro della nazionale, e Locatelli trasforma: al Milan giocava centrale, passò alla storia per un gol da fuori, bellissimo, da debuttante, con cui battè la Juve, De Zerbi ne esalta le qualità geometriche in fase offensiva, dal momento che come regista ha Magnanelli (Sensi è squalificato). Djuricic è insidioso da fuori, il portiere del Cagliari si riscatta. Anche su una bella punizione a giro di Bourabia. Passa un cross da destra, Barella impatta alto, visto in questa gara non vale 50 milioni di euro. Tantopiù quando perde palla a beneficio di Babacar, che poi è chiuso.



Il gioco è spesso fermo, il tentativo di rimonta cagliaritano non trova continuità. Si gioca palla a terra, la squadra del presidente Giulini manovra preferibilmente a destra, concede peraltro un traversone a Lirola ma Babacar si fa anticipare dal portiere. Il ritmo si alza raramente, complice il pubblico distaccato, è l’unica negatività per la formazione di De Zerbi. Sulla caduta di Djuricic, toccato da Srna, Irrati va al Var, dalla tribuna non sembra rigore: la spinta c’è, eppure minima, è il classico episodio evidenziato dalla moviola, per un penalty molto fiscale, trasformato da Babacar. Che come vice Boateng non convince.



Alla ripresa entra Farias, non più sul mercato, per Lykogiannis tuttavia è ancora il Cagliari a rischiare, sul tiro di Lirola, destro al volo respinto da Cragno, qui all’altezza. Rogerio manca il tris, disturbato da Srna, esce Djuricic, per Boga che, superati gli infortuni, vuole tornare ai livelli del Chelsea e con il destro deviato da Ceppitelli accareza il tris. L’ingresso di Birsa vivacizza per un attimo la manovra rossoblù, avrebbe anche la palla buona al limite dell’area, si fa anticipare. La partita resta spezzettata, Barella migliora la propulsione, non si vede mai Ionita, che a Verona si era presentato con grande impatto. La circolazione di palla del Cagliari è orizzontale, un contropiede di Berardi invece è fulmineo, libera Boga che, arrugginito, calcia addosso a Cragno. Il pubblico di casa incita Peluso, molto richiesto dalle squadre di fascia mediobassa e invece rimasto. Entrato per Magnanelli, Duncan è illuminante, supera due avversari e tocca a centro area per Matri. L’appoggio è facile, per uno dei tanti centravanti passati dal Milan e in ogni sessione di mercato sempre inseguito, in particolare dal Parma. Il Sassuolo resta concentrato, Consigli cattura la conclusione di Birsa e poi di Faragò. Si finisce con tensione, Berardi è trattenuto, presto ritorna la calma. Il Cagliari è fermo a un successo in 8 gare, compresa la coppa Italia, Maran è lontano dai suoi migliori livelli, l’8° posto a Catania, il suo primo Chievo, però in buona posizione per la salvezza.





LEGGI LA CRONACA





© RIPRODUZIONE RISERVATA