Sassuolo-Chievo: dalle 19 La Diretta ​In palio preziosi punti salvezza

Sassuolo e Chievo si affrontano al Mapei stadium nella prime delle due partite in programma di giovedì a conclusione della 30esima giornata di Serie A. Agli emiliani, reduci dalla sconfitta di Bologna maturata all'ultimo secondo nella partita del Dall'Ara di domenica scorsa, servono punti per stare tranquilli da qui a fine torneo, mentre per i veronesi, che vengono dalla pesante sconfitta casalinga col Cagliari, l'arrivederci alla Serie A sembra purtroppo una questione oramai solo aritmetica.



SEGUI LA DIRETTA



Sono 8 le partite consecutive del Sassuolo senza una vittoria, con 3 pareggi e 5 sconfitte; allargando il periodo di osservazione, si nota che i neroverdi hanno vinto solo 1 volta negli ultimi 13 impegni: insomma, è necessario un cambio di passo per non rischiare il coinvolgimento nella lotta per non retrocedere proprio sul finire di stagione. I clivensi sono a tutt'oggi, insieme all'Empoli, l'unica squadra della Serie A ad essere ancora a secco di vittorie lontano dai propri tifosi.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Peluso; Locatelli, Magnanelli, Bourabia; Berardi, Babacar, Boga



CHIEVO (3-4-1-2): Sorrentino; Bani, Cesar, Barba; Leris, Hetemaj, Rigoni, Kiyine; Giaccherini; Pucciarelli, Stepinski

