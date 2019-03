Sassuolo-Sampdoria 2-5 La Diretta A segno anche Gabbiadini

Sassuolo e Sampdoria si affrontano quest'oggi al Mapei stadium nel match che inaugura il programma del sabato della 28esima giornata di Serie A. Seconda gara interna consecutiva per gli emiliani, che nella scorsa giornata di campionato hanno fermato il Napoli sull'1-1. Male invece i blucerchiati nella sfida di domenica scorsa a Marassi con l'Atalanta, persa col punteggio di 1-2 e che ha complicato non poco la corsa di Quagliarella e compagni all'Europa league del prossimo anno.



LE FORMAZIONI:

SASSUOLO: Consigli; Demiral, Ferrari, Peluso; Lirola, Duncan, Sensi, Di Francesco; Berardi, Djuricic, Boga.

SAMPDORIA: Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Defrel; Gabbiadini, Quagliarella.



Sassuolo a digiuno di vittorie da 6 partite in campionato, durante le quali ha raccolto 3 pareggi e 3 sconfitte: i ragazzi di De Zerbi devono ritrovarsi, la brillante squadra del girone di andata che veleggiava nella parte alta della classifica è un pallido ricordo. L'ultima vittoria al Mapei è del 26 gennaio scorso, 3-0 sul Cagliari, ma è l'unica negli ultimi 11 impegni in casa di Berardi e compagni. Sampdoria corsara 4 volte su 14 quest'anno, poi 4 pareggi e 6 sconfitte.

