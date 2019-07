ASCOLI - Altro poker d'assi per l'Ascoli: sono arrivate le firme di Gianluca Scamacca, Radolsaw Murawski, Davide Petrucci e Petar Brlek. L'acquisto di maggior spessore è quello di Scamacca che si è fatto subito fotografare in sede insieme al presidente Giuliano Tosti. Il direttore sportivo Antonio Tesoro, dopo averlo marcato stretto per un anno, è riuscito a sbaragliare la concorrenza e a portarlo in bianconero. Scamacca si adatta perfettamente al gioco del nuovo tecnico Paolo Zanetti che ha subito avvallato l'idea di avere l'attaccante di 20 anni nella sua squadra. L'attaccante romano, che arriva in in prestito dal Sassuolo, è reduce dal Mondiale under 20 con la maglia della Nazionale. Detto che Petrucci ha firmato un contratto con scadenza giugno 2021, l'altra conferma di ieri è il rinnovo del contratto di Michele Troiano.



© RIPRODUZIONE RISERVATA