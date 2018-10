Sei partite e altrettante sconfitte per Villa Musone e Jrvs Ascoli

ANCONA - Sei partite giocate e sei bocconi amari. Due squadre nei campionati dilettantistici marchigiani devono ancora conquistare il loro primo punto. Due team in crisi ma anche altri che hanno fatto poco meglio. Per Villa Musone e Jrvs Ascoli solamente dolori con sconfitte a ripetizione e cammino già tutto in salita. Hanno rotto il ghiaccio ma pure per loro la strada è difficile anche Monticelli (eccellenza), Laurentina (promozione), Maior, Portuali, Pollenza (prima categoria), Dorica Torrette, Real Tolentino, Union e Rotellese (seconda categoria).

