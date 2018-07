SENIGALLIA - Ai nastri di partenza il "Clinic Real Madrid 2018", ospitato dall’ASD Senigallia Calcio che prenderà il via lunedì 2 luglio alle 8,30 e terminerà venerdì 6 luglio alle ore 17,30 presso il campo sportivo delle Saline in Via dei Gerani.



«Son ben 45 i giovani atleti che si sono iscritti ad uno dei più prestigiosi camp estivi per ragazzi e ragazze, organizzato da International Soccer Lab, in collaborazione con la Fundacion Real Madrid, che porta in Italia il più prestigioso marchio del mondo in ambito calcistico. Un risultato di grande prestigio – sottolinea il presidente Paolo Gasparini – e siamo contenti di dare la possibilità ai ragazzi della Nostra città e non solo di poter avvalersi delle nuove metodologie che il “ Clinic del Real Madrid” metterà in campo i prossimi giorni”. Il Camp, rivolto a ragazzi e ragazze dai 7 ai 15 anni, è tra l’altro l’unico di tal genere previsto nella nostra regione. Entrando più nel dettaglio, quello in programma a Senigallia nei prossimi giorni sarà un camp tecnico e specialistico, con preparazione specifica per singola tipologia di atleta e strumenti innovativi. Saranno utilizzate attrezzature moderne, “Bazooka-Goals“, la cinta GPS di “Tracktics“, le casacche elettroniche di “Exerlights“, lo “Smartbal“ dell’Adidas così come i palloni speciali di “Corpus Rasenreich“.



Sarà inoltre presentata e spiegata l`innovazione più recente, la “Bepro Analytics” che è una tecnologia per l`analisi del gioco dalla Corea del Sud che registra e valuta tutti i dati dei giocatori, 14 giorni dopo il camp i ragazzi potranno guardare le partite analizzate in piena lunghezza, ordinate per eventi e con statistiche dettagliate su bepro11.com, oltre a vedere tutte le loro prestazioni - passaggi, dribbling, contrasti ed altre azioni effettuate in questi 5 giorni. Inoltre sarà riservato a tutti i ragazzi partecipanti un piccolo corso di Spagnolo. Ci saranno bellissime sorprese; Infatti i migliori tra i giovani calciatori partecipanti a ciascun Clinic si qualificheranno per i Creator Camps Nazionali di Adidas, i cui criteri di valutazione non riguarderanno solo il talento dei partecipanti, ma anche le loro competenze caratteriali. I vincitori dei Creator Camps potranno, infine, calcare il magnifico manto erboso del Santiago Bernabeu e diventare “ambasciatori” del proprio Paese.

