Sarà Luca Banti l'arbitro del match clou della 34esima giornata di Serie A, il 'derby d'Italià tra Inter e Juventus in programma domani a San Siro. Al Var è stato designato Mazzoleni. Per quanto riguarda il Napoli, impegnato nel match del lunch-time di domenica col Frosinone, verrà diretto da La Penna. La sfida Champions Torino-Milan posticipo delle 20.30 di domenica, è stato affidato a Guida.



Le designazioni arbitrali valide per le partite della 34esima giornata del campionato di Serie A in programma domenica 28 aprile alle ore 15: Atalanta-Udinese (lunedì ore 19): Giacomelli; Bologna-Empoli (sabato ore 15): Valeri; Chievo-Parma: Sacchi; Fiorentina-Sassuolo (lunedì ore 21): Fourneau; Frosinone-Napoli (ore 12.30): La Penna; Inter-Juventus (sabato ore 20.30): Banti; Roma-Cagliari (sabato ore 18): Manganiello; Sampdoria-Lazio (ore 18): Maresca; Spal-Genoa: Massa; Torino-Milan (ore 20.30): Guida.

