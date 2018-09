Primo turno infrasettimanale del campionato di serie A con tante sfide interessanti per cercare di capire i reali valori in questo avvio di stagione così incerto ed equilibrato.



ATALANTA-TORINO 0-0



Ancora nessun gol tra Atalanta e Torino al termine della prima frazione di gioco. Gara giocata ad alta intensità ma nel complesso poco spettacolare. La partita la fa la squadra di Gasperini, che ha avuto la più grande occasione con il diagonale di Rigoni, terminato a lato. Torino con il baricentro molto basso e attento soprattutto a non subire.

CAGLIARI-SAMPDORIA 0-0



Meglio il Cagliari, già andato al tiro nove volte contro la una sola doriana, ma sinora il punteggio rimane bloccato e aperto ad ogni sviluppo. Da segnalare le prestazioni di Srna e Audero autore di un'ottima parata su Farias.

GENOA-CHIEVO 2-0



La prima frazione di gara tra Genoa e Chievo termina con il punteggio di 1-0 a favore dei padroni di casa, grazie alla rete siglata da Piatek al minuto 42. Vantaggio meritato, diverse sono state infatti le occasioni create dai liguri. Prima Pandev al minuto 11, a pochi metri dalla porta, trova l'opposizione di un ottimo Sorrentino; poi Piatek al minuto 34 colpisce il palo. Dopo la rete siglata, il polacco va infine vicino alla doppietta di testa nell'ultima occasione del primo tempo.



