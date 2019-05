L'Empoli si gioca tutto oggi alle ore 12.30 nel derby toscano contro la Fiorentina in programma al Castellani. I padroni di casa, reduci dalla dolorosa sconfitta per 3-1 nello spareggio salvezza giocato a Bologna la scorsa settimana, devono assolutamente vincere oggi contro i viola guidati da Vincenzo Montella, che hanno 40 punti in classifica e sono a loro volta in pesante crisi dopo la sconfitta interna subita da parte del Sassuolo nel posticipo di lunedì scorso.



Le formazioni



EMPOLI (3-5-2) - Dragowski; Veseli, Silvestre, Nikolaou; Di Lorenzo, Traoré, Bennacer, Krunic, Pajac; Farias, Caputo. All: Andreazzoli



FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Edimilson, Veretout; Mirallas, Simeone, Muriel. All: Montella



