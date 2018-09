MILANO - Juve in fuga dopo il 3-1 al Napoli, Roma felice dopo la vittoria nel derby, sorride anche l'Inter che piega il Cagliari. Anticipi che regalano tante emozioni e programma domenicale imperniato su quattro orari. Ecco le sfide di oggi.





BOLOGNA-UDINESE



Il Bologna torna a giocare di fronte ai propri tifosi, forte dei 3 punti raccolti nell'ultimo impegno casalingo ai danni della Roma, ed ospita l'Udinese. I felsinei devono vincere per abbandonare, seppur in questa fase embrionale della stagione, il terzultimo posto, mentre i friulani vogliono riscattarsi dopo la sconfitta infrasettimanale subita per mano della Lazio di fronte ai propri tifosi.



SEGUI LA DIRETTA



CHIEVO-TORINO (ore 15)



Manca ancora un punto al Chievo per azzerare la penalità inflitta dalla giustizia sportiva a inizio campionato: oggi al Bentegodi arriva il Torino, protagonista a sua volta di un inizio zoppicante di torneo e reduce dal comunque positivo pareggio di Bergamo per 0-0. Da notare che i veneti sono ancora a digiuno di vittorie dall'inizio della Serie A, avendo raccolto fino a questo momento 2 pareggi e 4 sconfitte.



SEGUI LA DIRETTA



FIORENTINA-ATALANTA (ore 15)



Fiorentina e Atlanta si sfidano allo stadio Artemio Franchi dopo una settimana tribolata per i padroni di casa, a loro dire usciti da San Siro con una sconfitta per mano dell'Inter influenzata da presunti torti arbitrali. In Toscana - dove i padroni di casa hanno vinto tutte e 3 le partite fin qui giocate - oggi arriva l'Atalanta, che viene dal pareggio casalingo a reti bianche col Torino del turno infrasettimanale di campionato.



SEGUI LA DIRETTA



FROSINONE-GENOA (ore 15)



Frosinone e Genoa si affrontano al Benito Stirpe in una match dai molteplici significati per entrambe le compagini: i ciociari sono infatti alla ricerca del primo gol in campionato e di un qualche punto da aggiungere all'unico finora ottenuto nelle 6 partite disputate, i rossoblù vogliono invece spezzare il tabù trasferta, che li ha visti perdere i 2 incontri giocati quest'anno lontano da Marassi.



SEGUI LA DIRETTA



PARMA-EMPOLI (ore 18)



Parma ed Empoli si incrociano al Tardini nella sfida domenicale delle ore 18: i ducali vengono dalla sconfitta di Napoli, ma vincendo questa sera potrebbero raggiungere quota 10 punti in classifica, sigillando quella che sarebbe un'ottima partenza di campionato; i toscani, invece, sono reduci dal buon pareggio interno col Milan e puntano oggi alla prima vittoria esterna stagionale.



SEGUI LA DIRETTA



SASSUOLO-MILAN (ore 20.30)



Va in scena al Mapei Stadium il posticipo domenicale della 7a giornata di Serie A tra Sassuolo e Milan: i neroverdi sono la vera sorpresa di inizio campionato, terzi in classifica con ben 13 punti conquistati; il Milan la delusione più grossa, reduce da 3 pareggi consecutivi di cui l'ultimo nel posticipo di giovedì scorso ad Empoli, in occasione del quale i rossoneri hanno confermato la preoccupante incapacità di conservare il vantaggio una vota raggiunto.



SEGUI LA DIRETTA





© RIPRODUZIONE RISERVATA