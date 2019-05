L'Empoli vince 2-1 a Genova contro la Sampdoria e resta in corsa per la salvezza

L'Empoli vince 2-1 a Marassi contro la Sampdoria e rimane in corsa per la salvezza: adesso è a un punto dal Genoa quartultimo. La formazione di Andreazzoli è passata in vantaggio nel primo tempo con Caputo e ha poi raddoppiato nella ripresa con Di Lorenzo che ha fatto centro riprendendo la respinta di Audero sul ricore calciato centralmente dallo stesso Caputo. Nel finale, su rigore, il 26° gol di Quagliarella in questo campionato per confermarsi leader della classifica dei marcatori.





