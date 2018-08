di Redazione Sport

Massimiliano Irrati di Pistoia è l'arbitro designato a dirigere Juventus-Lazio, anticipo della seconda giornata del campionato di serie A in programma sabato 25 agosto alle 18. Napoli-Milan (sabato alle 20.30) sarà diretta invece da Paolo Valeri di Roma 2. Inter-Torino, in programma domenica 26 agosto alle 20.30 sarà arbitrata da Paolo Silvio Mazzoleni di Bergamo, mentre il posticipo di lunedì Roma-Atalanta è stato affidato a Michael Fabbri di Ravenna.



Questi i nominativi degli arbitri, degli assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la seconda giornata del Campionato di Serie A, in programma domenica 26 agosto alle 20.30.



Cagliari-Sassuolo: Pairetto di Nichelino

(Di Liberatore-Tolfo/IV: Giua; var: Pasqua, avar: Ranghetti);



Fiorentina-Chievo: Abisso di Palermo

(Meli-Mondin/IV: Aureliano; var: Ghersini, avar: Preti);



Frosinone-Bologna (a Torino): Manganiello di Pinerolo

(Gori-Fiore/IV: illuzzi; var: Chiffi, avar: Di Iorio);



Genoa-Empoli: Marinelli di Tivoli

(Tonolini-Caliari/IV: Piscopo; var: Banti, avar: Liberti);



Inter-Torino: Mazzoleni di Bergamo

(Vivenzi-Bindoni/IV: Maresca; var: Rocchi, avar: Paganessi);



Juventus-Lazio (sabato 25/08 alle 18.00): Irrati di Pistoia

(Tegoni-Peretti/IV: Mariani; var: Guida, avar: Carbone);



Napoli-Milan (sabato 25/08 alle 20.30): Valeri di Roma 2

(Vuoto-Del Giovane/IV: Doveri; var: Massa, avar: Posado);



Roma-Atalanta (lunedì 27/08 alle 20.30): Fabbri di Ravenna

(Alassio-Lo Cicero/IV: Calvarese; var: Di Bello, avar: Passeri);



Spal-Parma (a Bologna, alle 18.00): Orsato di Schio

Schenone-Cecconi/IV: Nasca; var: Serra, avar: Valeriani);



Udinese-Sampdoria: La Penna di Roma 1

(Longo-Tasso/IV: Minelli; var: Giacomelli, avar: De Meo).

