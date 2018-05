ANCONA - Si completa oggi la tentasettesima giornata del campionato di calcio di serie A.



BOLOGNA-CHIEVO 1-2

La partita tra Bologna e Chievo termina con il risultato di 1-2 a favore degli ospiti. I clivensi, grazie alla prodezza balistica di Giaccherini e al gol da punta vera di Inglese, ribaltano l'iniziale vantaggio del Bologna siglato da Verdi nella prima frazione di gara. Questa vittoria porta i clivensi a +2 dal Crotone terzultimo, ma non basta per ottenere la matematica salvezza: si deciderà tutto all'ultima giornata.

CROTONE-LAZIO 2-2

Il pareggio maturato allo Scida serve a poco alla Lazio, che sarà costretta a conquistare almeno un punto nello scontro diretto in programma domenica contro l'Inter all'Olimpico per accedere alla Champions. Il Crotone, invece, complici i risultati maturati sugli altri campi, sarà chiamato ad un altro miracolo negli ultimi 90 minuti, come già accaduto lo scorso anno, per conquistare la salvezza.

FIORENTINA-CAGLIARI 0-1

Con questa sconfitta la Fiorentina saluta le speranze di andare in Europa League: i viola sono a quota 57, a 3 punti di distanza dal Milan. Il Cagliari sale a quota 36 punti ed esce dalla zona retrocessione, mantenendosi a +1 sulla zona calda, ora occupata dal Crotone.

TORINO-SPAL 2-1

Il Torino ribalta lo svantaggio del primo tempo (rete di Grassi) con una ripresa di cuore e sostanza. L'ingresso di Berenguer e la vena ritrovata di Ljajic hanno permesso ai granata di trovare prima il pareggio con Belotti e poi il vantaggio con De Silvestri. La Spal non è riuscita a reagire ed ora deve aspettare gli ultimI 90 per evitare la retrocessione.

VERONA-UDINESE 0-1

L'Udinese spezza un digiuno di vittorie che durava da più di tre mesi e mette una seria ipoteca sulla salvezza. Basta un gol di Barak nel primo tempo per regalare a Tudor i primi tre punti della sua gestione. Anche se il Verona non aveva più nulla da chiedere al campionato, la partita si è chiusa con sonori fischi dagli spalti da parte di un pubblico che avrebbe voluto festeggiare con una vittoria l'ultima partita in casa.

ATALANTA-MILAN 0-1

Un primo tempo giocato intensamento da entrambe le squadre si conclude in parità sul risultato di 0-0. Sia l'Atalanta che il Milan hanno fatto fatica a costruire vere occasioni da rete: le uniche da segnalare sono il sinistro dalla distanza di Suso bloccato da Berisha per la formazione ospite, e i tiri di Cristante e Freuler respinti in extremis dalla difesa rossonera per la squadra di Gasperini.

ROMA-JUVENTUS (ore 20.45)

Roma e Juventus si sfidano all'Olimpico in uno dei due posticipi in programma alle ore 20.45 della domenica; i giallorossi, che vengono dal non facile successo di Cagliari, hanno bisogno dei 3 punti per la sicura conquista della qualificazione in Champions del prossimo anno, mentre i bianconeri non hanno intenzione di fare alcuno sconto e vogliono festeggiare già da questa sera la conquista del settimo successo di fila in campionato.

SAMPDORIA-NAPOLI (ore 20.45)

La Sampdoria riceve il Napoli a Marassi nell'ultimo impegno casalingo del campionato 2017/2018 di fronte ai propri tifosi. I blucerchiati, che a tratti nel corso di questa stagione hanno messo in mostra davvero un bel calcio, non hanno praticamente più nulla da chiedere al campionato, mentre il Napoli, reduce dal brutto pareggio del San Paolo col Torino, va a Genova a giocarsi le (comunque pressochè nulle) chances di rimanere in lotta per lo scudetto.

