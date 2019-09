Verona-Udinese, dalle 19.00 La Diretta Juric-Tudor, in panchina è sfida tra croati di Spalato

Il derby del Triveneto tra Verona e Udinese apre il programma della 5^ giornata di Serie A, la prima infrasettimanale prevista per la stagione in corso. I veneti, 4 punti nelle prime 4 partite giocate, vengono dalla più che onorevole sconfitta di misura patita allo Juventus Stadium, 2-1 il finale a favore dei campioni d'Italia, mentre i friulani dal pesante rovescio casalingo di sabato per mano del Brescia, 0-1, terza sconfitta consecutiva dopo l'esordio vittorioso col Milan della 1^ giornata.



Udinese vittoriosa 2 sole volte nella storia della Serie A a girone unico al Bentegodi col Verona in 15 precedenti: l'ultima coincide con la sfida più recente, il 13 maggio 2018, 0-1 grazie al gol di Barak; per il resto, 7 affermazioni degli scaligeri (ma l'ultima risale al 2002) e 6 pareggi. Secondo impegno stagionale dei friulani lontano da Udine: nell'altro, sconfitta per 1-0 a San Siro al cospetto dell'Inter capolista.

