ROMA - Vince ma a fatica il Napoli a Genova, pareggio tra Spal e Cagliari e exploit del Parma a Torino: ecco i riscontri degli anticipi di ieri. E oggi tante sfide di interesse con il big-match stasera al Meazza tra Milan e Juventus.



CHIEVO-BOLOGNA (ore 15)



Il Chievo per nutrire ancora qualche speranza di giocarsi la salvezza nei due terzi abbondanti di campionato che rimangono da giocare; il Bologna per raccogliere i primi 3 punti stagionali in trasferta e mantenere una distanza di sicurezza dalle squadre che inseguono in classifica e che si giocano un posto per rimanere in Serie A anche nella prossima stagione. Questi i motivi di interesse della sfida caldissima che si gioca questo pomeriggio allo stadio Bentegodi di Verona.



EMPOLI-UDINESE (ore 15)



Si affrontano oggi pomeriggio allo stadio Castellani Empoli e Udinese, in una sfida già sportivamente drammatica per le due compagini impegnate nella lotta per non retrocedere; i toscani hanno 6 punti in classifica e non hanno più vinto dopo il 2-0 sul Cagliari della prima di campionato, mentre i friulani di punti ne hanno 9, non vincono dalla 5a giornata e vengono dalla beffarda sconfitta casalinga subita per mano del Milan nella partita di domenica sera al Friuli.



ROMA-SAMPDORIA (ore 15)



Si affrontano quest'oggi pomeriggio all'Olimpico Roma e Sampdoria, due squadre in crisi di gioco e di risultati. I giallorossi, cinque punti dietro la zona Champions, vengono da 3 partite senza vittorie anche se gli ultimi due pareggi sono stati conquistati sui difficili campi di Napoli e di Firenze; non vive tempi migliori la squadra di Genova, uscita sconfitta dai due ultimi impegni a Milano col Milan e a Marassi col Torino, partite nelle quali i blucerchiati hanno subito ben 7 reti.



SASSUOLO-LAZIO (ore 18)



Sassuolo e Lazio si affrontano al Mapei Stadium nella partita domenicale delle ore 18: i neroverdi sono splendidi protagonisti della prima parte del campionato, la vera sorpresa del torneo fino a questo momento, e la vittoria sul campo del Chievo di settimana scorsa ha rilanciato inattese ambizioni europee; una certezza invece la squadra guidata da Simone Inzaghi, al momento quarta in graduatoria a pari punti col Milan e reduce dalla brillante vittoria casalinga sulla SPAL per 4-1.



