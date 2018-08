Non è ancora cominciata la compilazione dei calendari della Serie B 2018/19. Inizialmente prevista per le ore 19, la presentazione è stata posticipata a orario da definirsi. La Lega B, infatti, secondo quanto si apprende, sta ancora aspettando l'ok definitivo dalla Figc per il torneo a 19 squadre. Nella giornata di oggi, Pro Vercelli e Ternana hanno fatto ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni contro il blocco dello stop ai ripescaggi.

