Il Consiglio Federale riunitosi questa mattina ha negato la licenza all’Avellino dopo aver preso visione del parere negativo della Covisoc. La società irpina non ha rispettato la scadenza per la consegna della fideiussione fissata a lunedì scorso alle 19. Adesso può giocarsi l’ultima carta, ovvero il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni da presentare entro il 23 luglio. La sentenza definitiva arriverà il 26. E' la terza esclusione dalla prossima Serie B, dopo quelle del Bari e del Cesena. Il club campano, rispetto agli altri due, farà però ricorso per cercare di restare nella serie cadetta. Le possibili ripescate sono, al momento, il Catania, il Novara e il Siena. La Ternana però, retrocessa nell'ultimo campionato, ha fatto ricorso contro la sentenza che annulla il divieto di ripescaggio per chi è stato penalizzato negli anni scorsi e in quel caso il Catania e il Novara verrebbero estromesse dalla graduatoria, dando spazio alla Ternana stessa e a una tra l'Entella e la Pro Vercelli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA