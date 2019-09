Serie B, il Crotone supera lo Spezia, goleada del Benevento al Cittadella

di ​Vanni Zagnoli

Tre gol presi in un tempo con lo Spezia, 4 nella sconfitta di Benevento. Il Cittadella fatica tanto, dopo la promozione sfiorata a Verona, i sanniti riscattano la sconfitta interna della semifinale playoff, costata l’eliminazione, da favoriti: 0-3 a maggio, 4-1 oggi.



Al 29’ Sau fila via a sinistra, Ghiringhelli è fuori equilibrio dopo una lunga corsa, anzichè levare palla dalla porta la accompagna in autorete. Inzaghi abbraccia il ds Pasquale Foggia e chiede ai giallorossi di chiudere la partita. Si procede a ritmo basso, con l’impostazione degli stregoni da dentro l’area, secondo le nuove regole. Il Benevento controlla, secondo la filosofia cara a Filippo Inzaghi, che incita i suoi con grande puntiglio. Insigne colpisce da fuori, Paleari conferma di essere, probabilmente, il miglior portiere della serie B e lunedì potrebbe diventare il vice Sirigu, al Torino. Diaw rischia l’espulsione perchè, già ammonito, entra in ritardo sulla trequarti campana. «Il primo quarto d’ora è stato intenso - conferma Sau -, poi abbiamo controllato».



Nella ripresa, al 7’, il raddoppio, in mischia su azione d’angolo, con il tocco di Maggio, classe 1982, fra i più vecchi della categoria. Insigne e Tello avvicinano il tris, lo trova Roberto Insigne, fratello di Lorenzo, servito da Sau. Per Montipò le prime parate sono a un quarto d’ora dalla fine. Il Benevento è talmente forte che per ora Kragl parte dalla panchina. A 10’ dal termine sbaglia Tello, Diaw si invola e realizza il 3-1. Nel momento migliore del Cittadella, Massimo Coda trova un gol alla Van Basten nella finale europea dell’88, segna al volo di destro.



Sorpresa a La Spezia, il Crotone passa per 2-1. A metà primo tempo Terzi stende Zanellato, dal dischetto Simy fa palo e gol. Il raddoppio al 29’, di Simy, in combinazione con Messias, con un destro da biliardo. Prima dell’intervallo lo Spezia reclama il rigore per il contatto fra Ricci e Zanellato, per l’arbitro Volpi è regolare. Proprio Federico Ricci trova uno splendido sinistro all’incrocio, per l’1-2. La squadra di Stroppa resiste, Ricci manca il pari. A un quarto d’ora dal termine la traversa di Benali, per i calabresi. Per Cordaz due parate non impossibili. Dopo la promozione in B, Vincenzo Italiano con il Trapani non arriva neanche al pari, al debutto allo stadio Picco. Con la doppietta, Simy è ripartito come aveva terminato la stagione, da bandiera. E presto avrà Maxi Lopez come partner.

© RIPRODUZIONE RISERVATA