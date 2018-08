La Lega B non avendo ottenuto risposte dalla Federcalcio in merito al nominativo della ventesima squadra necessaria per completare gli organici del prossimo campionato, ha annullato l'evento per la presentazione dei calendari della stagione 2018/19, programmato a Cosenza per il 6 agosto. Lo ha deciso il Consiglio direttivo della Lega, definendo intanto che si giocherà durante le feste natalizie, con la pausa dal 31 dicembre al 19 gennaio.





Come si spiega un comunicato della Lega B, nel limite del possibile, cioè di un calendario già fortemente congestionato si rispetterà la volontà di alcuni club di non giocare durante le pause delle nazionali. Le società, dopo un breve sondaggio di questi giorni, hanno deciso di confermare le tre sostituzioni, aggiungendo un eventuale quarto cambio nelle gare di playoff e playout in cui sono previsti i tempi supplementari. «La Lega B desidera ringraziare la Città di Cosenza, e la società del presidente Guarascio, per l'ospitalità offerta nell'organizzare dell'evento, ma anche per la pazienza e la disponibilità dimostrata in questi giorni», si sottolinea nel comunicato. Probabilmente la presentazione del calendario andrà in scena a Milano, nella sede della Lega B, ma è ancora difficile prevedere la data, in attesa che con i ripescaggi siano definite tutte le squadre partecipanti al campionato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA