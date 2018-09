PESARO - Male la Vis Pesaro, non è andata meglio al Fano. I posticipi della prima giornata del girone B

di Serie C, disputati martedì sera, hanno riservato due battute d’arresto alle marchigiane, superate

rispettivamente da Triestina (2-0) e Pordenone (2-1). Il ritorno in Serie C dopo 13 anni non ha consegnato

punti alla Vis Pesaro, priva di Gennari, Briganti, Boccioletti e Ivan. La Triestina, indicata tra le big del

campionato e dotata in attacco di un big come Granoche, ha cambiato marcia nel secondo tempo trovando il

vantaggio con l’inzuccata di Beccaro su servizio di Maracchi e raddoppiando con Mensah su traversone di

Formiconi. Il doppio colpo ha affondato i pesaresi, mai incisivi.



La partenza si è rivelata in salita anche per il Fano, in svantaggio al 10’ quando Semenzato ha approfittato di

una maldestra respinta di Sarr sulla punizione di Burrai. Il raddoppio è stato firmato al 35’ da Candellone,

abile a finalizzare di testa il traversone di Ciurria. Vana la reazione nella ripresa dei granata: a nulla è servito

il guizzo di Ferrante che ha accorciato le distanze a tempo scaduto.



In definitiva, nel turno inaugurale ha brindato solo la Fermana, vittoriosa domenica per 2-0 sulla FeralpiSalò

grazie ai sigilli di Scrosta e Lupoli. Alla lista di delusioni va aggiunto il passo falso casalingo della Samb,

piegato per 2-0 dal Renate dell’ex tecnico del Fano Oscar Brevi, che ha fatto adirare non poco patron Fedeli.

Domenica si tornerà in campo per la seconda giornata. Rinviato il match del Fano contro la Ternana, che non

ha perso le speranze di ripescaggio in B, la Vis Pesaro affronterà al Benelli (ore 18.30) il Gubbio del tecnico

cantianese Sandreani. Impegni esterni per la Fermana, di scena alle 14.30 nella tana della FeralpiSalò, e per

la Samb, attesa alle 18.30 dal Teramo.





