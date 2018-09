FERMO - Va forte la Fermana che conquista altri tre punti davanti al pubblico amico piegando per 1-0 il Giana Erminio grazie ad un gol messo a segno dopo 12 minuti da Cognigni. Gli ospiti hanno provato a premere ma la squadra di Destro si è confermata solida resistendo fino alla fine nonostante l'espulsione negli ultimi minuti di Giandonato.



Buona la prova anche del Fano che resiste al Sudtirol: a Bolzano finisce 0-0, un buon punto e tanta fiducia per la formazione di mister Epifani.



Si sta giocando invece al Riviera delle Palme il derby tra Samb e Vis Pesaro con il risultato quando le squadre sono rientrate negli spogliatoi alla fine del primo tempo ancora fermo sullo 0-0. Ma nella ripresa i rossoblù partono più decisi, si vede che l'atteggiamento è diverso e al 64' Zaffagnini porta in vantaggio la squadra di mister Magi. Ma quando la Samb pensa di avercela fatta, all'86' arriva il pareggio beffa di Tessiore che appena entrato in campo firma il gol che gela il Riviera e che vale l'1-1.

