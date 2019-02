FERMO - Momento tutt'altro che brillante per le formazioni marchigiane che partecipano al campionato di serie C e una rotta da invertire al più presto anche se gli impegni che attendono Fano, Samb, Vis e Fermana oggi sono tutt'altro che semplici. Si parte alle 16,30 con gli impegni della Fermana al Bruno Recchioni contro la capolista Pordenone e allo stesso orario la sfida del Fano al Brianteo di Monza. Non meno difficili le gare di Vis e Samb con i pesaresi di Colucci che dalle 20,30 saranno impegnati ad Imola mentre Samb riceve la visita della Ternana.

