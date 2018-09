FERMO - Rimette la palla al centro la Fermana, alla seconda avventura di fila nel girone B di Serie C. Oggi,

alle ore 16.30, la truppa del confermato Flavio Destro debutta al Recchioni contro la Virtusvecomp Verona,

neopromossa dalla D. Oltre alla continuità in panchina, la società gialloblù ha optato per confermare

l’ossatura portante dell’organico in grado di ottenere buoni risultati nelle ultime due stagioni con l’obiettivo

prioritario che rimane quello della salvezza. La Fermana riparte dal 4-4-2 con Cognigni e Cremona che si

giocano un posto in attacco al fianco di Lupoli. L’altro ballottaggio riguarda Scrosta e Soprano al centro della

difesa, guidata da capitan Comotto con Clemente e Sarzi Puttini terzini. Sugli esterni di centrocampo

spingeranno Zerbo e Maurizi, mentre Urbinati e Giandonato avranno il compito di dettare i ritmi del gioco.

Nella Virtus Verona, allenata da 36 anni dal presidente-allenatore Fresco che ha vinto tutti i campionati dalla

Terza Categoria alla Serie D, da tenere d’occhio la coppia di attaccanti composta da Momentè (ex Ancona) e

Grandolfo (ex Bassano).





© RIPRODUZIONE RISERVATA