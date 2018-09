ANCONA - E oggi che succede? E' ancora difficile capire ancora quanto valgono e quel che possono fare le marchigiane nel campionato di serie C. Di certo è partita bene la Fermana, può - anzi deve - far meglio la Samb mentre Fano e Vis sono state sinora alterne.



L'ultima domenica di ottobre propone sfide interessanti: si parte alle 14,30 con la Samb impegnata a Gorgonzola contro il Giana Erminio in una sfida che i rossoblù non possono fallire. Alla stessa ora anche la partita della Fermana di mister Destro che se la vedrà . anche lei in trasferta - contro il Renato sul rettangolo verde di Meda.



Start alle 18,30 invece al "Mancini" per il Fano che riceve la visita dell'Imolese e anche per la Vis che al "Benelli" se la vedrà con la Ternana che inizia proprio oggi il suo campionato dopo l'incredibile vicenda legata ai ricorsi che hanno caratterizzato tutta l'estate.

