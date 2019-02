FANO - Un'altra giornata ricca di sfide di notevole interesse per le squadre marchigiane nel torneo di serie C con la Samb - relativamente agli orari - ad aprire le danze e con la Fermana a chiuderle stasera con il posticipo. Impegno difficile alle 14.30 per i rossoblù di Roselli a Monza, partita di importanza capitale quella che attende il Fano davanti al pubblico amico alle 16,30 contro il Gubbio quindi a seguire alle 18,30 un sempre intrigante Vis-Vicenza e come detto alle 20,45 la Fermana impegnata al "Benelli" di Ravenna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA