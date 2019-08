ANCONA Si gioca oggi il primo turno della Coppa Italia di Serie D con cinque squadre marchigiane in campo. il programma prevede nel pomeriggio (inizio alle ore 16) Foligno-Tolentino e Recanatese-Montegiorgio. alle 20.30, in notturna, scenderanno in campo Sangiustese e Jesina. La formula prevede l'eliminazione diretta in partita secca.

Il primo gol è proprio della neopromossa Tolentino, in trasfetrta sul campo del Foligno, e porta la firma del bomber Minnozzi, in chiusura di primo tempo



Risultati

Foligno-Tolentino 0-1 (40' Minnozzi)

Fecanatese-Montegiorgio 0-0

Sangiustese-Jesina 0-0 (inizio ore 20.30)



seguono aggiornamenti



© RIPRODUZIONE RISERVATA