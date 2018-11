ANCONA - Giocano quasi tutte oggi in anticipo, le squadre marchigiane della serie D, visto che mercoledì pomeriggio è in programma un turno infrasettimanale. Le partite più attese sono il derby di alta classifica tra la Sangiustese e il Matelica e quello tra le pericolanti Jesina e Castelfidardo.

Le partite sono cominciate alle 14,30 e sono già stati segnati diversi gol



In particolare la capolista Matelica, dopo essere andata sotto, è in vantaggio per 2-1 sul campo della Sangiustese, mentre la Recanatese ha già ipotecato il successo con un tris all'Agnonese già nel primo tempo.

A Jesi è andata in vantaggio la squadra di casa, ma il Castelfidardo impiega pochi minuti a recuperare. Nella ripresa invece di nuovo avanti i leoncelli a 15' dalla fine



Risultati in tempo reale



Santarcangelo-Avezzano 1-1

Francavilla-S.N. Notaresco 0-1

Isernia-R.C. Cesena 0-2

Jesina-Castelfidardo 2-1 (Bordo per i leoncelli, poi pareggio di Cavaliere, quindi Cameruccio)

Pineto-Vastese 1-1

Recanatese-Agnonese 3-0 (Sivilla, Borrelli e Olivieri su rigore nel primo tempo)

Sangiustese-Matelica 2-4 (Herrera per i rossoblù, poi Angelilli e Bugaro per la capolista. Nella ripresa pareggio di Camillucci per la Sangiustese, ma pronta risposta del Matelica con Lo Sicco e Favo),

Savignanese-R. Giulianova 1-0

Campobasso-Montegiorgio domani

Forlì-Sammaurese domani





Classifica aggiornata in tempo reale: Matelica 27, Cesena 25, Notaresco 24, Sangiustese 20, Recanatese 20, Francavilla 18, Savignanese 18, Santarcangelo 16, Sammaurese 14, Pineto 14, R. Giulianova 13, Isernia 11, Vastese 11, Forlì 10, Jesina 10, Montegiorgio 9, Agnonese 7, Campobasso 7, Castelfidardo 5, Avezzano 5.

