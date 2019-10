ANCONA Sono cominciate alle 15 le partite della sesta giornata del campionato di serie D, girone F. su qualche campo già qualche risultato si è sbloccato, in particolare, per quanto riguarda le squadre marchigiane, il Montegriorgio è in svantaggio sul campo del Fiuggi, stessa sorte per il Tolentino ad Avezzano.



A. T. Fiuggi-Montegiorgio 1-0

Avezzano-Tolentino 1-0

Campobasso-Matelica 0-0

Chieti-Cattolica S.M. 0-0

Jesina-Vastese 1-1

R. Giulianova-Recanatese 0-0

S.N. Notaresco-Pineto 2-0

Sangiustese-Agnonese 1-2

Vastogirardi-P. S.Elpidio 1-0

Classifica in tempo reale: S.N. Notaresco 15, Recanatese 13, P. S.Elpidio 10, Montegiorgio 10, Vastogirardi 10, Chieti 9, Matelica 9, Pineto 8, Campobasso 8, Vastese 8, Tolentino 7, Avezzano 7, R. Giulianova 7, Agnonese 6, Sangiustese 5, A. T. Fiuggi 5, Jesina 3, Cattolica S.M. 2

