ANCONA - E' una giornata particolarmente interessante quella che offre oggi il campionato di serie D (il via alle ore 15) con tutti i riflettori puntati a Pineto dove sarà di scena la Sangiustese. Riusciranno i rossoblù a proseguire la loro strepitosa marcia? Di certo quello in terra d'Abruzzo è un esame vero. E guai dimenticare anche il derby di Montegiorgio con i padroni di casa che se la vedranno con il Matelica reduce dalla vittoria contro il Cesena. Ha bisogno di punti - possibilmente tre - il Castelfidardo che davanti al pubblico amico affronterà l'Agnonese mentre giocano in trasferta sia la Jesina a Notaresco che la Recanatese sul campo della Savignanese.



Questo il programma: Pineto-Sangiustese, Campobasso-Forlì, Cesena-Sammaurese, Giulianova-Avezzano, Isernia-Santarcangelo, Montegiorgio-Matelica, Notaresco-Jesina. Savignanese-Recanatese, Vastese-Francavilla.





Classifica: Sangiustese, Notaresco 9. Francavilla; Cesenas, Savignanese, Matelica, Santarcangelo 6, Giulianova 5, Forlì; Montegiorgio, Pineto, Jesina 4, Sammaurese 3, Recanatese 2, Campobasso, Isernia, Vastese, Castelfidardo 1, Avezzano, Agnonese 0.

