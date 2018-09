ANCONA - Si gioca già la seconda giornata del campionato di Eccellenza, tornato a 18 squadre. Dopo la vittoria per 3-1 del Camerano contro la Biagio Nazzaro nell’unico anticipo del sabato, spiccano già due neopromosse attualmente a punteggio pieno: il San Marco Servigliano Lorese è in vantaggio per 1-0 sull’Urbania, così come il Sassoferrato Genga in casa del Monticelli. Il Fabriano Cerreto che sta vincendo 1-0 a Montefano, l’Atletico Gallo conduce 1-0 sulla Pergolese e anche il Tolentino ha sbloccato il risultato contro il Porto d’Ascoli.



2ª giornata: Camerano-Biagio Nazzaro 3-1 (Trucchia, Strano, Donzelli; Pieralisi); Atletico Alma-Fossombrone 0-0; Atletico Gallo-Pergolese 1-0 (Ferrini); Marina-Grottammare 0-0; Montefano-Fabriano Cerreto 0-1 (Galli); Monticelli-Sassoferrato Genga 0-1 (Monno); Porto Sant’Elpidio-Portorecanati 0-0; Servigliano Lorese-Urbania 1-0 (Iovannisci); Tolentino-Porto d’Ascoli 1-0 (Terriaca).



Classifica: Fabriano Cerreto 6, Sassoferrato Genga 6, Servigliano Lorese 6, Tolentino 6, Portorecanati 4, Marina 4, Pergolese 3, Urbania 3, Atletico Gallo 3, Camerano 3, Porto Sant’Elpidio 2, Fossombrone 1, Atletico Alma 1, Grottammare 1, Biagio Nazzaro 1, Montefano 0, Monticelli 0, Porto d’Ascoli 0.

