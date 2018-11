ANCONA - Ma i campionati li vincono le squadre che segnano di più o che subiscono meno gol? Non esistono certezze, non esistono dogmi anche perchè ogni trofeo fa storia a se e anche perchè poi bisogna misurare e pesare questi dati statistici. Relativamente ai gol segnati, l'Anconitana dopo i sette centri con cui ha domato domenica scorsa la Laurentina è arrivata a quota 25 e adesso ha nel mirino la Settempeda che di gol ne ha realizzati 27. E le difese migliori? Adesso si parla al singolare, con un solo gol subito (e per di più su calcio di rigore) è quella della Vigor Senigallia anche perchè Chiaravalle, Pietralacroce e San Claudio che condividevano il primato con i rossoblù nell'ultimo turno hanno tutte subito un gol. E il 18 novembre al Del Conero c'è Anconitana-VIgor...

