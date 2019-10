Sinisa Mihajlovic non riesce a stare lontano dal campo. L'allenatore dei rossoblù che sta proseguendo la terapia contro la leucemia, ma tornerà in panchina per la terza volta dall'annuncio del suo temporaneo ritiro, e lo farà per vedere la partita tra Lazio e Bologna.







In passato aveva pttenuto dei permessi dai medici per assistere ad altre partite e lo stesso Sinisa aveva fatto capire che non sarebbero stati eventi sporadici. Tutto ovviamente dipende dal suo stato di salute e dalle valutazioni dei medici che lo tengono in cura nell'ospedale di Bologna. Pare che anche questa volta l'allenatore possa permettersi un permesso di qualche ore, dopo la quale dovrà nuovamente essere ricoverato.



In campo Sinisa saluterà la curva e tutti i tifosi per poi seguire la sua squadra da vicino. Intanto un centinaio di tifosi del Bologna, a cui si sono aggiunti durante il cammino altri sostenitori, sono partiti questa mattina dopo le 9.30 per raggiungere il Santuario di San Luca, sul colle della Guardia a Bologna, per pregare insieme e sostenere Sinisa Mihajlovic, l'allenatore dei rossoblù che sta proseguendo la terapia contro la leucemia.



A questo secondo pellegrinaggio, dopo quello in estate a cui prese parte anche la moglie del tecnico serbo, hanno partecipato anche alcuni tifosi della Lazio, oggi in città per assistere alla partita allo Stadio Dall'Ara. Indossando maglie e sciarpe hanno camminato insieme ai sostenitori del Bologna ricordando la forza e il coraggio del difensore che, con la formazione biancoceleste, vinse lo scudetto nel 2000.

