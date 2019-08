di Gianluca Lengua

La Roma ha trovato il difensore per rafforzare il reparto e dare qualche certezza in più a Fonseca dopo il 3-3 contro il Genoa. Il nome è quello di Chris Smalling del Manchester United che arriverà in prestito secco a 3 milioni. Una vera e propria sorpresa: nei lunghi mesi estivi il nome del centrale difensivo dello United non era mai stato accostato ai giallorossi



Il calciatore in questi minuti si trova nella sede dei Red Devils per definire il trasferimento e nelle prossime ore sbarcherà nella Capitale dove svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto. Smalling, classe 1989, la scorsa stagione ha totalizzato 29 presenze in Premier in cui ha sempre giocato dal 2008/09 cominciando dal Fulham. Un centrale forte fisicamente abile in marcatura che all’evenienza puó giocare anche terzino.

