E' ormai entrata nel vivo la stagione, c'è già chi ha esultato più volte e chi invece di soddisfazioni ne ha raccolte poche. E adesso la parola agli sportivi marchigiani, prima puntata dedicata al calcio. Ecco le questioni sul tavolo. Aspettiamo le vostre risposte.



1 - Ascoli, obiettivo-salvezza: quest'anno la battaglia sarà più dura della scorsa stagione o i bianconeri hanno le qualità per stare lontani dalle zone a rischio?



2 - Serie C con le marchigiane in altalena: chi può fare la sorpresissima? E chi invece rischia sul serio?



3 - Matelica ancora protagonista in serie D anche se c'è il Cesena e tante altre squadre con grande ambizioni. Ce la farà la squadra del presidente Canil?



4 - Anconitana, 8 partite e otto vittorie. E domenica la Vigor. I tifosi dorici sognano di vincere il campionato a punteggio pieno: impresa possibile?



5 - Stagione ancora lunga: secondo voi quale sarà la squadra sorpresa? E il giocatore che stupirà tutti?

