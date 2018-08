Sorteggio Champions, la diretta dalle 17.45. Juve in prima fascia, l'Inter rischia un girone di ferro

Terminati gli spareggi che hanno assegnato gli ultimi tre posti, arriva il sorteggio dei gironi di Champions League, che vedranno in griglia di partenza ben 4 squadre italiane, come non capitava ormai da qualche anno: Juventus, Napoli, Roma e Inter dalle 17.45 (qui potete seguire il sorteggio in tempo reale) scopriranno le loro avversarie.



La diretta streaming su Sky Sport



Con la Juve in prima fascia, che eviterà certamente Real e Atletico Madrid, Barcellona, City, PSG e Bayern, e Napoli e Roma in seconda fascia (non potrà pescare Borussia, Porto, United e Tottenham), l'italiana più in "pericolo" è certamente l'Inter, addirittura in quarta fascia: per i nerazzurri potrebbe crearsi un girone di ferro insidioso e difficile. Ma come sempre, sarà il campo a parlare. (QUI LA DIRETTA)



LE QUATTRO FASCE Questo l'elenco delle 32 partecipanti, divise per fasce.

- Fascia 1

Real Madrid (campione in carica) Atletico Madrid (vincitrice UEFA Europa League) Barcellona Bayern Monaco Manchester City Juventus Paris Saint-Germain Lokomotiv Mosca

- Fascia 2

Borussia Dortmund Porto Manchester United Shakhtar Donetsk Benfica Napoli Tottenham Hotspur Roma

- Fascia 3

Liverpool Schalke 04 Lione Monaco Ajax CSKA Mosca Psv Eindhoven Valencia

- Fascia 4

Viktoria Pilsen Bruges Galatasaray Young Boys Inter Hoffenheim Stella Rossa Belgrado AEK Atene.

