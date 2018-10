Spal-Inter alle 20.30 La Diretta Spalletti cerca la quarta di fila

SPAL ed Inter si affrontano al Paolo Mazza di Ferrara per chiudere il programma dell'8a giornata di Serie A, girone di andata. Gli emiliani vengono dalla sconfitta di Marassi subita nel posticipo di lunedì scorso da parte della Sampdoria, dopo essere andati in vantaggio con Paloschi, mentre i nerazzurri, usciti vittoriosi dalla sfida interna col Cagliari la scorsa settimana, cercano i 3 punti per dare continuità di risultati alle ultime ottime prestazioni dopo il difficile avvio di stagione.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI UFFICIALI

SPAL: -

INTER: -

© RIPRODUZIONE RISERVATA