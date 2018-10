Lo Spartak Mosca, polisportiva della capitale russa noto soprattutto per le squadre di calcio e di hockey sul ghiaccio, ha guadagnato diversi follower in questi ultimi giorni. Il motivo è facilmente spiegabile: ci ha pensato Yulia Ushakova, esperta di fitness e presentatrice della tv ufficiale del club, a infuocare i social.



La ragazza, che ovviamente può vantare un fisico decisamente al top, ha infatti riportato un piccolo infortunio alla caviglia e si è sottoposta ad alcune cure dei fisioterapisti del club, distendosi quasi completamente nuda sul lettino dell'infermeria. Lo Spartak Mosca ha scherzato, aggiungendo Yulia Ushakova alla lista degli atleti infortunati, ma intanto i follower sono andati davvero in visibilio di fronte a cotanta bellezza.



Alla fine, il problema di Yulia Ushakova, serio ma non grave, è stato giudicato guaribile in meno di cinque giorni. La presentatrice e sportiva potrà così tornare in tutta tranquillità alle sue dirette e ai suoi duri esercizi in palestra.



Травма нижней части тела у нашей ведущей Юлии Ушаковой. #Спартак поместил нападающую в список травмированных.

Подробности по ссылке: https://t.co/ZEClh44LwQ pic.twitter.com/AMTw7ZhDm4 — Spartak Moscow (@spartak_hc) 24 settembre 2018

