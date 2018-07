PENMARCH - L'anconetana Giorgia Speciale (SEF Stamura), sempre più proiettata verso la partecipazione olimpica, è Campionessa del Mondo Under 19 della classe RS, ha conquistato il titolo a Steir Beach Penmarch, in Francia.

Dopo una serie di 12 prove, in cui Giorgia ha sempre dominato, nella Medal Race finale la surfista dorica ha vinto un'altra volta. Per la Speciale è una conferma dopo aver vinto il titolo 2017 nella classe Techno 293 Plus, ancora una volta in Francia a Quiberon.



"Sono troppo felice di aver vinto questo Mondiale - ha detto Giorgia - perché finalmente sto diventando competitiva anche in RS, una categoria olimpica di cui, devo ammettere, ho senpre avuto un po' di soggezione. Questo successo rappresenta un grande passo avanti per il mio percorso e spero sia di buon auspicio per il Mondiale ISAF in Texas, dove con io e Niccolò Renna saremo gli unici azzurri a rappresentare l’Italia nell’appuntamento clou prima dei Giochi Giovanili. Sono state regate fantastiche, gestite bene all’insegna della semplicità e senza voler strafare: questo atteggiamento mi ha premiata anche perché il campo di Penmarch non lo conoscevo ma sapevo fosse insidioso per via delle correnti e delle alghe che spesso si attaccano alle pinne delle tavole".



