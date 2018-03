Strenga e Gasparrini quando il gol non ha età Prodezze a ripetizione

ANCONA - L'esperienza degli attaccanti di razza fa sempre la differenza in Seconda Categoria. Ne sanno

qualcosa Tavullia e Nuova Folgore, sospinte verso posizioni di alta classifica dalle perle dei loro fuoriclasse

più rappresentativi. Nel 3-1 del team pesarese all’Arzilla non è passato inosservato il sigillo dell’ex di

Stefano Strenga, 38 anni, che ha firmato il sigillo numero 300 in carriera. Il gol è sempre stato un marchio di

fabbrica dell’attaccante di Saltara, in grado di segnare a ogni latitudine: dall’Eccellenza col Calcinelli alla

Promozione col Vismara, passando per la Prima Categoria con Marchionni e Sant’Orso, arrivando alla

Seconda Categoria con Arzilla e Valfoglia Tavoleto.



Tra i matusa ha brillato pure Filippo Gasparrini, 42 anni, protagonista di una doppietta nel 2-1 della Nuova

Folgore sul Victoria Brugnetto. Il fantasista dorico ha raggiunto così quota 13 in classifica cannonieri

acciuffando al vertice Ricci della Castelleonese e Moretti del Brugnetto. Nel suo percorso le reti sono

arrivate in tutte le latitudini, a partire dalla Serie D frequentata da giovane con Sparta Novara (6 gol),

Riccione (2) e Jesina (4). Il massimo in termini realizzativi lo raggiunse con l’Agugliano Polverigi in Prima

Categoria nel 2000/01, quando mise a segno 23 gol.





