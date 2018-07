Svezia e Inghilterra si affrontano a Samara, con in palio un posto in semifinale. La selezione di Andersson rappresenta la sorpresa del torneo e vuole proseguire nel suo sogno, mentre gli uomini di Southgate, passata la grande paura con la Colombia, hanno l'obiettivo di entrare tra le migliori quattro, cosa che non accade da Italia 90: quell'occasione furono superati dalla Germania ai rigori. Gli scandinavi non arrivano invece in semifinale da USA 94, quando persero 1-0 col Brasile.



LA DIRETTA

